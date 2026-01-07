GENERANDO AUDIO...

Familiares, amigos y motociclistas despidieron a Roberto, motociclista de 52 años, quien murió tras ser atropellado en Iztapalapa la noche del 3 de enero, en un hecho que causó indignación entre la comunidad biker de la Ciudad de México.

Antes de darle el último adiós, los familiares enviaron besos al cielo y exigieron justicia para Roberto, cuyo cuerpo fue velado mientras persistía el reclamo para que el responsable se entregue ante las autoridades y enfrente las consecuencias legales.

Motociclista atropellado en Iztapalapa: exigen justicia

El atropellamiento ocurrió en Periférico y Eje 6 Sur, donde un automovilista embistió al motociclista y lo arrastró por más de un kilómetro, provocándole la muerte. El hecho quedó grabado por otro conductor y se difundió en redes sociales, lo que generó fuerte impacto social.

De acuerdo con el reporte en el lugar, el cuerpo de Roberto quedó finalmente en la colonia Constitución de 1917, donde vecinos colocaron una ofrenda con flores y veladoras en memoria del motociclista fallecido.

Durante este martes 6 de enero, mientras se realizaba el sepelio, un grupo de motociclistas cerró Avenida Tláhuac como forma de protesta pacífica para exigir justicia y visibilizar la violencia vial que enfrentan a diario.

Uno de los motociclistas señaló que el responsable debe asumir su culpa. Pidió que, si tiene “valor cívico, moral y ética”, se entregue y responda por el daño causado, al afirmar que dejó “a mucha gente dolida”.

Motociclistas piden endurecer leyes en CDMX

Durante la movilización, los motociclistas solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México endurecer las leyes contra conductores que utilizan sus vehículos de manera dolosa para causar lesiones graves o la muerte.

Incluso, algunos participantes plantearon la posibilidad de impulsar una iniciativa conocida como “Ley Roberto”, que buscaría aumentar las penas contra quienes provoquen muertes viales de forma intencional, especialmente contra usuarios de motocicleta.

Tras varios minutos de protesta, los motociclistas se retiraron del sitio y la circulación vehicular fue restablecida sin incidentes, mientras el caso continúa generando exigencias de justicia y castigo ejemplar para el responsable.

La familia de Roberto espera que las autoridades avancen en la investigación y que su muerte no quede impune.

