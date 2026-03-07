Clima en CDMX hoy: Alerta Amarilla y temperaturas bajas pero tarde cálida

GENERANDO AUDIO...

Durante la mañana de este 7 de marzo de 2026, autoridades capitalinas mantienen activa la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México, principalmente durante el amanecer. El aviso aplica en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 °C en las primeras horas del día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el frío será más intenso al inicio de la jornada, por lo que se recomienda abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar a mascotas y personas vulnerables.

El pronóstico del clima en la CDMX indica que al amanecer habrá cielo despejado y ambiente frío a fresco en la mayor parte del Valle de México. En zonas altas del Estado de México se espera un ambiente muy frío.

Durante la tarde el ambiente cambiará gradualmente a templado a cálido, con cielo medio nublado. No se prevén lluvias en la Ciudad de México, aunque en el Estado de México podrían presentarse lluvias aisladas.

Las temperaturas estimadas para este día son:

Temperatura mínima en la CDMX: 9 a 11 °C

9 a 11 °C Temperatura máxima en la CDMX: 25 a 27 °C

Para Toluca, Estado de México, el pronóstico señala:

Temperatura mínima: 2 a 4 °C

2 a 4 °C Temperatura máxima: 20 a 22 °C

Además, se espera viento del sur de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h.

Recomendaciones por frío en CDMX

Ante las bajas temperaturas en la CDMX, Protección Civil recomienda tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

Entre las principales medidas están:

Abrígate adecuadamente y cubre nariz y boca

y cubre nariz y boca Evita cambios bruscos de temperatura

Consume agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Resguarda a tus mascotas del frío

La Alerta Amarilla por frío en CDMX se mantiene activa durante la madrugada y el amanecer, por lo que autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar emergencias al 911.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.