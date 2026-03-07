Captan a diputada Diana Sánchez Barrios peinándose en estética durante sesión del Congreso de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Diana Sánchez Barrios. Foto: Cuartoscuro

La diputada local Diana Sánchez Barros causó polémica al conectarse a una sesión de Congreso de la Ciudad de México mientras estaba siendo peinada por una persona. El clip se viralizó en redes sociales generó debate y críticas entre los cibernautas.

Peinan a Diana Sánchez Barros durante sesión del Congreso de la CDMX

La situación se dio durante una sesión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social cuando la diputada local, Diana Sánchez Barrios encendió su cámara dejando en evidencia que estaba siendo arreglada.

Durante la sesión virtual, Diana Sánchez Barrios mantuvo su cámara encendida por varios minutos sin que eso interrumpiera su sesión de peinado a manos de un estilista, quien se esmera en el arreglo de la legisladora.

Incluso, transcurridos varios minutos, se ve al estilista que limpia el contorno de la oreja de Diana Sánchez Barrios, quien se acomoda de perfil, lo que permite que la escena sea captada por la cámara.

Luego de pasar lista ,Sánchez Barrios apagó la cámara; sin embargo, la escena desde lo que parecía ser una estética había sido captada y compartida en plataformas digitales.

Diana Sánchez Barrios es criticada en redes sociales

Tras viralizarse las imágenes de Diana Sánchez Barrios siendo peinada en plena sesión del Congreso de la Ciudad de México, las críticas no se hicieron esperar entre los usuarios de redes sociales.

“Esos zánganos, de cualquier forma ni trabajan”, “Los políticos son el Cáncer de México”, “Vaya falta de respeto”, “Cada vez la política y los políticos son una porquería”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.