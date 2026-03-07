Se forma enorme socavón en el Circuito Azteca, en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Se forma socavón en Circuito Azteca en cuenta regresiva al Mundial. Foto: Uno TV

A menos de 100 días del arranque del Mundial 2026, un socavón encendió las alertas en el Circuito Azteca, a unos metros del Coloso de Santa Úrsula. Un camión de refrescos cayó en la oquedad y quedó atorado, lo que dejó al descubierto un problema subterráneo.

Vecinos de la zona relataron cómo fue el momento en que el pavimento cedió y terminó hundiendo la pesada unidad.

“Estaba barriendo mi banqueta y me percaté del ruido que llegó un camión de la coca y su rueda lado izquierdo trasera se hundió”, Felipe Quiroz, vecino

Foto: Uno TV

Detectan fuga en colector sanitario

Tras el incidente, autoridades comenzaron a excavar y detectaron una fuga en un colector sanitario. Además, durante la inspección también encontraron otras fisuras cercanas, por lo que los trabajos podrían extenderse hasta unos 50 metros para reparar completamente la vialidad.

“Decían que por antigüedad ese tubo ya está viejo, no, estaban bien como la tubería, nada más que al hacer la obra no tuvieron la atención, no hay una supervisión, no hay una supervisión del gobierno que nos esté vigilando a las constructoras particulares”, Felipe Quiroz, vecino de la zona

Foto: Uno TV

Comerciantes aseguran que la obra había sido terminada hace apenas unos días, por lo que el incidente los tomó por sorpresa.

“Cuando terminaron de asfaltar nosotros pensamos que ya había concluido el tema de la obra, pero uno nos imagina que puede pasar cosas”, comerciante

A menos de tres semanas de la inauguración del Estadio Azteca, nuevamente las autoridades capitalinas trabajan a marchas forzadas para que este socavón quede tapado en, al menos, tres o cuatro días, es lo que estiman.

