Clima en Mérida este 24 de febrero: nublado por la mañana y hasta 26 grados por la tarde

Temperatura máxima alcanzará los 26 grados en la capital yucateca. Foto:Cuartoscuro

El pronóstico del clima en Mérida, Yucatán, para este martes 24 de febrero de 2026 indica condiciones mayormente nubladas durante la mañana y parte de la tarde, con incremento de temperatura hacia el mediodía, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mañana nublada y ambiente fresco

Durante las primeras horas del día, se espera cielo nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados Celsius.

El viento será del este (E) con velocidades aproximadas de 15 km/h, lo que mantendrá un ambiente fresco en la capital yucateca.

Tarde con aumento de temperatura

Por la tarde, el termómetro subirá hasta alcanzar 24 a 26 grados Celsius, con condiciones de medio nublado.

Se prevén vientos del noreste (NE) con velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría generar rachas moderadas en distintos puntos de la ciudad.

Noche despejada y viento moderado

Para la noche, el pronóstico del clima en la capital yucateca, indica cielo despejado, con temperaturas entre 15 y 17 grados Celsius.

El viento cambiará a componente noreste (NE) con velocidades de hasta 40 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles rachas.

De acuerdo con la información oficial, no se contemplan lluvias para este martes en Mérida, aunque persistirá la nubosidad parcial durante buena parte del día.

