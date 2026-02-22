Frío, lluvia y viento intenso se prevé este domingo por frente frío 37

GENERANDO AUDIO...

A lo largo de este domingo 22 de febrero, el frente frío 37 se desplazará sobre el noreste y oriente del país, interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, aunado a la entrada de humedad de dicho golfo y mar caribe, originando lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el día de mañana, el frente frío 37 recorrerá el oriente y sureste de México, así como la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, presentándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz, así como lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire ártico asociada al frente, generará un marcado descenso de la temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste mexicano. Finalmente, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, iniciando a partir de este día en Colima.

¿Dónde lloverá este domingo 22 de febrero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Guanajuato

Tlaxcala

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 22 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Sinaloa, Guerrero y Chiapas

Sinaloa, Guerrero y Chiapas 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca

Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 90 a 110 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Viento de 60 a 80 km/h : Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec

costa de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 14 a 16 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas.

Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 14 a 16 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente frío y con posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

