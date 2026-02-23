Frío se estima en gran parte del país para este lunes; podría caer nieve o aguanieve

GENERANDO AUDIO...

Frío dominará gran parte de país este lunes 23 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Durante este lunes, el frente frío 37 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además del oriente del país, pronosticándose puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Asimismo, la masa de aire ártico cubrirá gran parte del país, ocasionando ambiente frío a muy frío y rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, pudiendo alcanzar los 70 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero; así como evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados.

¿Dónde lloverá este lunes 23 de febrero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

San Luis Potosí

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Yucatán

Posible caída de aguanieve o nieve

Cofre de Perote

Pico de Orizaba

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla y la aguanieve podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 23 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Colima y Michoacán

Colima y Michoacán 35 a 40 °C: Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Baja California Sur y Chihuahua

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca

zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 100 a 120 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 50 a 80 km/h : Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz

: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz Viento de 30 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec, Veracruz y Tabasco

: golfo de Tehuantepec, Veracruz y Tabasco Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa de Campeche, Yucatán y Quintana Roo

costa de Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de -1 a 1 °C y máxima de 14 a 16 °C, con ambiente frío por la mañana. Sin precipitaciones.

Mínima de -1 a 1 °C y máxima de 14 a 16 °C, con ambiente frío por la mañana. Sin precipitaciones. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente frío y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 3 a 5 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

