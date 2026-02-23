México amanecerá congelado por cuatro días; se esperan hasta -10 grados en estos estados

GENERANDO AUDIO...

El frente frío número 37 y una masa de aire ártico provocarán cuatro días consecutivos de ambiente muy frío, heladas y lluvias fuertes en distintas regiones del país.

El sistema frontal se desplazará sobre el oriente y sureste del país, mientras una masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, generando un marcado descenso de temperatura al amanecer, además de lluvias fuertes a intensas en varias entidades.

Las condiciones se extenderán durante al menos cuatro días, afectando principalmente a estados del norte, centro, oriente y sureste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. En regiones serranas, el frío será más severo con heladas y temperaturas bajo cero, por lo que se prevén madrugadas particularmente gélidas en múltiples estados del país.

A continuación, el pronóstico detallado por día con los estados afectados principalmente por precipitaciones y bajas temperaturas.

Lunes 23 de febrero

Estados con lluvias

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Puebla

Veracruz

Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Quintana Roo

Lluvias aisladas:

Zacatecas

San Luis Potosí

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Yucatán

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -10 a -5°C:

Durango

Nuevo León

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas de -5 a 0°C:

Chihuahua

Coahuila

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

Baja California

Sonora

Tamaulipas

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Chiapas

Martes 24 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Lluvias aisladas:

Jalisco

Colima

Tamaulipas

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -10 a -5°C:

Chihuahua

Durango

Temperaturas de -5 a 0°C:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Estado de México

Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

Baja California

Sonora

Tamaulipas

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Chiapas

Miércoles 25 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas:

Jalisco

Colima

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -5 a 0°C:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Jueves 26 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

Michoacán

Estado de México

Puebla

Guerrero

Quintana Roo

Lluvias aisladas:

Jalisco

Morelos

Oaxaca

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -5 a 0°C:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas de 0 a 5°C:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Oaxaca

Riesgos durante estos cuatro días

Posibles deslaves e inundaciones en zonas con lluvia fuerte

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Heladas severas en zonas serranas

Rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios

Consejos a la población

Abríguese bien por las mañanas y noches

Reduzca actividades al aire libre si hay heladas

Extreme precaución con caminos en zonas altas y niebla

Evite cruzar ríos o arroyos crecidos

