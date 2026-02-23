México amanecerá congelado por cuatro días; se esperan hasta -10 grados en estos estados

| 10:05 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Lluvias intensas y bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío número 37 y una masa de aire ártico provocarán cuatro días consecutivos de ambiente muy frío, heladas y lluvias fuertes en distintas regiones del país.

El sistema frontal se desplazará sobre el oriente y sureste del país, mientras una masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, generando un marcado descenso de temperatura al amanecer, además de lluvias fuertes a intensas en varias entidades.

Las condiciones se extenderán durante al menos cuatro días, afectando principalmente a estados del norte, centro, oriente y sureste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. En regiones serranas, el frío será más severo con heladas y temperaturas bajo cero, por lo que se prevén madrugadas particularmente gélidas en múltiples estados del país.

A continuación, el pronóstico detallado por día con los estados afectados principalmente por precipitaciones y bajas temperaturas.

Lunes 23 de febrero

Estados con lluvias

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Quintana Roo

Lluvias aisladas:

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Yucatán

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -10 a -5°C:

  • Durango
  • Nuevo León
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Temperaturas de -5 a 0°C:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

  • Baja California
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Chiapas

Martes 24 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Oaxaca

Lluvias aisladas:

  • Jalisco
  • Colima
  • Tamaulipas

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -10 a -5°C:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas de -5 a 0°C:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Estado de México
  • Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

  • Baja California
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Chiapas

Miércoles 25 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas:

  • Jalisco
  • Colima

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -5 a 0°C:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5°C:

  • Sonora
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Chiapas

Jueves 26 de febrero

Estados con lluvias

Intervalos de chubascos:

  • Michoacán
  • Estado de México
  • Puebla
  • Guerrero
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas:

  • Jalisco
  • Morelos
  • Oaxaca

Estados con frío y heladas

Temperaturas de -5 a 0°C:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Temperaturas de 0 a 5°C:

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Oaxaca

Riesgos durante estos cuatro días

  • Posibles deslaves e inundaciones en zonas con lluvia fuerte
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Heladas severas en zonas serranas
  • Rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios

Consejos a la población

  • Abríguese bien por las mañanas y noches
  • Reduzca actividades al aire libre si hay heladas
  • Extreme precaución con caminos en zonas altas y niebla
  • Evite cruzar ríos o arroyos crecidos

