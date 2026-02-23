México amanecerá congelado por cuatro días; se esperan hasta -10 grados en estos estados
El frente frío número 37 y una masa de aire ártico provocarán cuatro días consecutivos de ambiente muy frío, heladas y lluvias fuertes en distintas regiones del país.
El sistema frontal se desplazará sobre el oriente y sureste del país, mientras una masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, generando un marcado descenso de temperatura al amanecer, además de lluvias fuertes a intensas en varias entidades.
Las condiciones se extenderán durante al menos cuatro días, afectando principalmente a estados del norte, centro, oriente y sureste.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. En regiones serranas, el frío será más severo con heladas y temperaturas bajo cero, por lo que se prevén madrugadas particularmente gélidas en múltiples estados del país.
A continuación, el pronóstico detallado por día con los estados afectados principalmente por precipitaciones y bajas temperaturas.
Lunes 23 de febrero
Estados con lluvias
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Quintana Roo
Lluvias aisladas:
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Querétaro
- Hidalgo
- Yucatán
Estados con frío y heladas
Temperaturas de -10 a -5°C:
- Durango
- Nuevo León
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas de -5 a 0°C:
- Chihuahua
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Oaxaca
Temperaturas de 0 a 5°C:
- Baja California
- Sonora
- Tamaulipas
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Chiapas
Martes 24 de febrero
Estados con lluvias
Intervalos de chubascos:
- Michoacán
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
Lluvias aisladas:
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
Estados con frío y heladas
Temperaturas de -10 a -5°C:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas de -5 a 0°C:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Estado de México
- Oaxaca
Temperaturas de 0 a 5°C:
- Baja California
- Sonora
- Tamaulipas
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Chiapas
Miércoles 25 de febrero
Estados con lluvias
Intervalos de chubascos:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas:
- Jalisco
- Colima
Estados con frío y heladas
Temperaturas de -5 a 0°C:
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas de 0 a 5°C:
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Jueves 26 de febrero
Estados con lluvias
Intervalos de chubascos:
- Michoacán
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
- Quintana Roo
Lluvias aisladas:
- Jalisco
- Morelos
- Oaxaca
Estados con frío y heladas
Temperaturas de -5 a 0°C:
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas de 0 a 5°C:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Oaxaca
Riesgos durante estos cuatro días
- Posibles deslaves e inundaciones en zonas con lluvia fuerte
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Heladas severas en zonas serranas
- Rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios
Consejos a la población
- Abríguese bien por las mañanas y noches
- Reduzca actividades al aire libre si hay heladas
- Extreme precaución con caminos en zonas altas y niebla
- Evite cruzar ríos o arroyos crecidos
