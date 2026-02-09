Clima en Saltillo este martes 10 de febrero de 2026: máximas de 26 grados y viento moderado

GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para Saltillo, Coahuila, este martes 10 de febrero indica una jornada mayormente nublada, con temperaturas templadas durante el día y un descanso térmico conforme avance la noche. De acuerdo con los registros meteorológicos, no se prevén lluvias, mientras que el viento se mantendrá de ligero a moderado.

Durante la madrugada y primeras horas del día, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius, condiciones que podrían generar una sensación fresca al amanecer.

Temperaturas por hora en Saltillo

A lo largo del día, se espera un incremento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo por la tarde:

00:00 a 04:00 horas: temperaturas entre 13 y 14 °C, con cielo nublado

temperaturas entre 13 y 14 °C, con cielo nublado 05:00 a 07:00 horas: mínimas de hasta 12 °C, ambiente fresco

mínimas de hasta 12 °C, ambiente fresco 08:00 a 11:00 horas: ascenso térmico de 13 a 20 °C, cielo nublado

ascenso térmico de 13 a 20 °C, cielo nublado 12:00 a 16:00 horas: máximas de 22 a 26 °C, condiciones templadas

máximas de 22 a 26 °C, condiciones templadas 17:00 a 19:00 horas: descenso a 18–22 °C

descenso a 18–22 °C 20:00 a 23:00 horas: temperaturas entre 15 y 16 °C, cielo medio nublado a poco nuboso

El punto más cálido del día se registrará entre las 13:00 y 16:00 horas, con valores cercanos a los 26 grados Celsius.

Sin lluvias previstas en Saltillo

Para este martes, la probabilidad de lluvia es del 0% por lo que no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 50%, lo que favorecerá condiciones secas y estables en la región.

Estas condiciones son típicas de la temporada invernal en el norte del país, donde predominan cielos cubiertos sin presencia de lluvia.

Viento y condiciones atmosféricas

El viento en Saltillo soplará principalmente del sureste, con velocidades promedio de 5 a 10 kilómetros por hora. No obstante, se podrían presentar ráfagas de hasta 38 km/h durante el día, especialmente por debajo de los 7 km/h.

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población:

Vestir ropa ligera durante el día y abrigo ligero por la mañana y noche

Mantenerse hidratado, pese a la ausencia de calor extremo

Tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento

El clima estable permitirá el desarrollo normal de actividades al aire libre, sin afectaciones por lluvia.

