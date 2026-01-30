NASA reprograma ensayo de Artemis II por mal clima en Florida

GENERANDO AUDIO...

Artemis II e la NASA. Foto: AFP

La NASA ajustó su calendario para el ensayo general de Artemis II debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en Florida, lo que también impacta directamente en las posibles fechas de lanzamiento de la que será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el lunes 2 de febrero fue establecido como el nuevo día para la carga de combustible del cohete en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Con esta modificación, la primera oportunidad potencial de lanzamiento de Artemis II no ocurrirá antes del domingo 8 de febrero.

El clima obliga a la NASA a modificar el cronograma de Artemis II

Durante los últimos días, los equipos de ingeniería han monitoreado de forma constante las condiciones climáticas, luego de que una inusual erupción de aire ártico provocara bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias en el estado. Ante este escenario, los directores de la misión evaluaron las capacidades del hardware y optaron por ajustar el cronograma para reducir riesgos.

Aunque los preparativos en la plataforma de lanzamiento continúan y el sistema está diseñado para operar incluso con lluvia, la NASA consideró que el clima previsto para el fin de semana podría afectar negativamente el desarrollo del ensayo general, por lo que decidió reprogramarlo.

La agencia también informó que el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son fechas viables, y que cualquier retraso adicional podría implicar un nuevo cambio en la ventana de lanzamiento.

Mientras tanto, la tripulación de Artemis II permanece en cuarentena en Houston, y los directivos de la NASA evalúan el momento adecuado para su traslado a Florida. Durante el periodo de frío, la nave Orión se ha mantenido energizada, con calentadores y sistemas de purga configurados para proteger los componentes del cohete.

La ventana de lanzamiento simulada del ensayo general comenzará a las 21:00 horas EST del 2 de febrero, con una cuenta regresiva aproximada de 49 horas. Además, se mantiene activa una transmisión en vivo 24/7 del cohete en la plataforma de lanzamiento, junto con una señal adicional para las actividades del ensayo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.