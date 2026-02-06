Clima en Quintana Roo: mañanas frescas y tardes cálidas este fin de semana
El estado de Quintana Roo registrará ambientes frescos por la mañana y cálidos por la tarde, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
Clima en Quintana Roo para el sábado 7 de febrero
Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan temperaturas frescas, con valores de entre 12 y 14 grados, acompañadas de cielo despejado a nubes y claros.
Mañana:
- Temperaturas de 12 a 18 grados
- Cielos con nubes y claros
- Vientos del oeste y noroeste de 5 a 15 km/h
Mediodía y tarde:
- Máxima hasta 26 grados
- Cielo mayormente cubierto
- Vientos del norte con rachas de hasta 29 km/h
- Índice de radiación UV medio
Noche:
- Temperaturas de 17 a 18 grados
- Cielo despejado
- Viento del norte de 10 a 20 km/h
Pronóstico para el domingo 8 de febrero
Para el domingo se prevé un ligero incremento en las temperaturas, así como condiciones más soleadas durante la mañana
Mañana:
- Temperaturas de 15 a 21 grados
- Cielo despejado – soleado
- Vientos del norte de 5 a 13 km/h
Tarde:
- Temperatura máxima de hasta 29 grados
- Cielo parcialmente nublado
- Vientos del noreste con rachas de hasta 34 km/h
- Índice UV alto, por lo que se recomienda usar protección solar
Noche:
- Temperaturas de 18 a 21 grados
- Cielo despejado
- Viento del noreste de 10 a 19 km/h
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a la población abrigarse bien durante la madrugada y noche, usar protección solar, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante las rachas de viento.
