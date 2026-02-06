Clima en Quintana Roo: mañanas frescas y tardes cálidas este fin de semana

GENERANDO AUDIO...

Clima frescos y cálidos en Quintana Roo. Foto:Cuartoscuro/Archivo

El estado de Quintana Roo registrará ambientes frescos por la mañana y cálidos por la tarde, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Clima en Quintana Roo para el sábado 7 de febrero

Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan temperaturas frescas, con valores de entre 12 y 14 grados, acompañadas de cielo despejado a nubes y claros.

Mañana:

Temperaturas de 12 a 18 grados

Cielos con nubes y claros

Vientos del oeste y noroeste de 5 a 15 km/h

Mediodía y tarde:

Máxima hasta 26 grados

Cielo mayormente cubierto

Vientos del norte con rachas de hasta 29 km/h

Índice de radiación UV medio

Noche:

Temperaturas de 17 a 18 grados

Cielo despejado

Viento del norte de 10 a 20 km/h

Pronóstico para el domingo 8 de febrero

Para el domingo se prevé un ligero incremento en las temperaturas, así como condiciones más soleadas durante la mañana

Mañana:

Temperaturas de 15 a 21 grados

Cielo despejado – soleado

Vientos del norte de 5 a 13 km/h

Tarde:

Temperatura máxima de hasta 29 grados

Cielo parcialmente nublado

Vientos del noreste con rachas de hasta 34 km/h

Índice UV alto, por lo que se recomienda usar protección solar

Noche:

Temperaturas de 18 a 21 grados

Cielo despejado

Viento del noreste de 10 a 19 km/h

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse bien durante la madrugada y noche, usar protección solar, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante las rachas de viento.

