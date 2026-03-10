Clima en Torreón, Coahuila: Conagua prevé rachas de viento de hasta 26 km/h este 11 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Prevén viento en Torreón, Coahuila. Foto: Getty/Ilustrativa

El pronóstico del clima para este miércoles 11 de marzo en Torreón, Coahuila, indica un día estable, con cielo despejado, temperaturas cálidas durante la tarde y presencia de viento moderado, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 28 grados Celsius, mientras que por la mañana el ambiente será fresco con una mínima cercana a los 9 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, Conagua prevé corrientes provenientes del norte con velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h, lo que podría generar ligeros remolinos de polvo en algunas zonas abiertas de la región lagunera.

El reporte meteorológico también indica que no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%, con un registro estimado de 0 litros por metro cuadrado.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar durante las horas de mayor radiación y mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima ante posibles cambios en el pronóstico.

