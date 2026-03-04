Pronóstico del clima en Ensenada: temperaturas templadas durante tres días

GENERANDO AUDIO...

En Ensenada se mantiene un clima estable. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que del 5 al 7 de marzo se prevé cielo despejado en Ensenada, Baja California, con temperaturas máximas de entre 19 y 20 grados y probabilidad de lluvia del 0%.

5 de marzo: cielo despejado y ambiente templado

Para el jueves 5 de marzo se pronostica cielo despejado, con temperatura máxima de 19 grados y mínima de 9 grados.

La probabilidad de lluvia es de 0% con viento de 5 a 10 km/h, con dirección noroeste y rachas de hasta 14 km/h.

6 de marzo: se mantienen las condiciones estables

El viernes 6 de marzo continuará el cielo despejado en Ensenada.

Se espera una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 9 grados; la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El viento será de 5 a 10 km/h con dirección del suroeste y rachas que podrían alcanzar los 18 km/h.

7 de marzo: Rachas de viento de hasta 24 km/h

Para el sábado 7 de marzo se prevé una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 9 grados con cielo despejado.

La probabilidad de lluvia es de 0%. El viento será de 5 a 10 km/h con dirección este y rachas de hasta 24 km/h.

De acuerdo con la Conagua, las condiciones meteorológicas en Ensenada se mantendrán estables durante estos días, sin pronóstico de precipitaciones.

