Pronóstico del clima en Monterrey para mañana 10 de marzo: cielo nublado y calor de hasta 33 grados

Calor. Foto: AFP

El clima en Monterrey para mañana 10 de marzo estará marcado por cielo nublado y temperaturas cálidas durante el día, sin pronóstico de lluvia.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima será de 16, por lo que se espera una jornada calurosa por la tarde y fresca durante la madrugada y primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia, con 0% de probabilidad y acumulación estimada de 0 litros por metro cuadrado.

Respecto al viento, se esperan velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, provenientes del sureste, aunque podrían presentarse ráfagas de hasta 41 km/h en algunos momentos.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, usar protección solar si realiza actividades al aire libre y estar atenta a posibles cambios en el clima a lo largo del día.

