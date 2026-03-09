Clima en Culiacán mañana 10 de marzo: pronostican día despejado, temperatura de hasta 31 grados y vientos moderados

GENERANDO AUDIO...

Calor en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del clima para este martes 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, anticipa un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima alcanzará los 31 grados Celsius, mientras que la mínima será de 11, lo que generará una mañana fresca y una tarde calurosa en la capital sinaloense.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias, ya que el pronóstico marca 0 litros por metro cuadrado y 0% de probabilidad, por lo que se prevé una jornada estable en términos climáticos.

Respecto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora provenientes del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h durante el transcurso del día.

Estas condiciones favorecerán un ambiente mayormente soleado en Culiacán, por lo que autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

