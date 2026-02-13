Clima este viernes 13 en CDMX: ¿mala suerte o calor antes de San Valentín?

GENERANDO AUDIO...

Cielo nublado, calor de hasta 29 °C y sin lluvia. FOTO: Cuartoscuro

A un día del Día del Amor y la Amistad, el clima en la CDMX este viernes 13 de febrero no traerá mala suerte, pero sí cambios de temperatura. Se pronostica cielo parcialmente nublado y bruma durante el día, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde en la capital y el Estado de México.

Desde temprano se espera ambiente fresco, y frío en zonas altas del Valle de México. Sin embargo, conforme avance el día, el termómetro subirá y se prevé una tarde cálida y sin lluvia tanto en la Ciudad de México como en territorio mexiquense.

Clima en CDMX este viernes 13: temperaturas y viento

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10 a 12 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 27 y 29 °C.

En Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

Estas condiciones estarán influenciadas por un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional. Este fenómeno limitará la dispersión de contaminantes y favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas en el Valle de México. Recuerda hoy aplica el doble No Circula.

Aunque el viernes 13 suele relacionarse con la mala suerte, el pronóstico indica un día estable, sin lluvias y con calor por la tarde, ideal para quienes ya planean celebrar el 14 de febrero.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura y mantenerse informados sobre la calidad del aire en la región.

