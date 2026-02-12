¿Qué autos no circulan este viernes 13 de febrero de 2026 por contingencia ambiental y doble Hoy No Circula?

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este 12 de febrero de 2026, por lo que se aplica doble Hoy No Circula para este viernes 13 de febrero. La medida restringe vehículos de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex, tras registrarse 155 ppb de ozono en Coyoacán.

La autoridad explicó que un sistema anticiclónico provocó mala ventilación, alta radiación solar y temperaturas de hasta 28 grados, lo que favoreció la acumulación de contaminantes.

Doble Hoy No Circula: qué autos no circulan el viernes

Deberán suspender circulación este viernes:

Holograma 2 : todos los vehículos particulares

: todos los vehículos particulares Holograma 1 : placas terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0

: placas terminación Holograma 0 y 00 : engomado azul , terminación 9 o 0

: , terminación Sin holograma (foráneos, placas de letras, pase turístico, nuevos): misma regla que holograma 2

(foráneos, placas de letras, pase turístico, nuevos): misma regla que holograma 2 50% de reparto de gas LP sin válvula seca (terminación NON)

sin válvula seca (terminación NON) Vehículos de carga : no circulan de 6:00 a 10:00 (salvo autorregulados)

: no circulan de (salvo autorregulados) Taxis con restricción: paran de 10:00 a 22:00

Vehículos exentos por contingencia ambiental

Sí pueden circular:

Eléctricos e híbridos

Con holograma exento

Vehículos de emergencia y salud

Transporte escolar y de personal verificado

Vehículos para personas con discapacidad acreditada

Unidades con refrigeración de perecederos

Motocicletas

Las autoridades ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México indicaron que seguirán monitoreando la calidad del aire y emitirán actualización oficial por la noche.

Se pide evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, no hacer ejercicio exterior y reducir el uso del automóvil.

