Clima frío por la mañana en la CDMX, pero al mediodía el ambiente será caluroso

Frío matutino y lluvias con posible granizo por la tarde. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México tendrá un miércoles con contrastes en el clima. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región y muy frío con posibles heladas en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico oficial para la Ciudad de México y el Estado de México.

Por la tarde, el ambiente cambiará. Se prevé clima templado, con cielo medio nublado a nublado, así como lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas del Valle de México.

El pronóstico indica que en la Ciudad de México la temperatura mínima será de 6 a 8 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados. Estas condiciones marcan una mañana fría y una tarde más templada, pero con alta probabilidad de precipitaciones.

En el Estado de México, especialmente en zonas altas, el frío será más intenso. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius, con posibles heladas, y una máxima de 19 a 21 grados durante el día.

Las lluvias y chubascos podrían dejar acumulados de 5 a 25 milímetros en 24 horas, principalmente por la tarde y noche. Las autoridades advierten que estas precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, lo que podría afectar la movilidad en calles y avenidas.

En cuanto al viento, se espera que sea de dirección variable, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, lo que podría generar sensación térmica más baja, especialmente durante la mañana y la noche.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones: abrigarse bien en las primeras horas del día, manejar con cuidado por pavimento mojado y mantenerse atento a posibles encharcamientos o caída de granizo durante las lluvias de la tarde.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán variables a lo largo del día, por lo que es importante seguir los avisos oficiales sobre el clima en el Valle de México.

