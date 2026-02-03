Suspenden servicio en Línea A del Metro por falla eléctrica

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México fue suspendido debido a una variación en el suministro eléctrico, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La falla ocurrió durante la tarde, lo que obligó a detener la circulación de trenes en toda la línea.

El Metro detalló que no se ofrece servicio en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, mientras se realizan las labores necesarias para restablecer la energía eléctrica y garantizar la seguridad de los usuarios.

Al respecto el director del metro de la CDMX, Adrián Rubalcava agregó:

“Al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible”. Adrián Rubalcava, de la CDMX

Falla eléctrica provoca suspensión en Línea A

El STC señaló que, tras detectarse la variación en el suministro, se activaron los protocolos de seguridad para proteger a los pasajeros y al personal operativo. De inmediato, se inició un trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para normalizar la alimentación eléctrica.

“Derivado de una variación en el suministro eléctrico, ajena a la operación del Metro, al momento no se ofrece servicio en la Línea A”. Sistema de Trasporte Colectivo Metro

