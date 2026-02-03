Activan doble alerta por frío extremo en Tlalpan y 6 alcaldías más

| 17:56 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Activan Alerta Naranja en Tlalpan por frío extremo y Alerta Amarilla en seis alcaldías de CDMX.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan para la madrugada y mañana del miércoles 4 de febrero de 2026. El pronóstico indica temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y posibles heladas entre la 01:00 y las 08:00 horas.

La dependencia informó en su cuenta oficial que el aviso aplica únicamente para Tlalpan, donde se esperan las condiciones más severas de frío. También llamó a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones preventivas.

Alerta Naranja por temperaturas de hasta 1 grado en Tlalpan

Protección Civil pidió especial cuidado con niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, por ser grupos más vulnerables ante el frío extremo.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Usar ropa abrigadora en capas
  • Mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas
  • Aplicar crema para proteger la piel
  • Tener esquema de vacunación al día (influenza, COVID y neumococo)

En caso de emergencia, están disponibles el 911 y el número 55-5683-2222.

También hay Alerta Amarilla en seis alcaldías por frío

Horas antes, la misma dependencia activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en el mismo periodo de madrugada y primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomiendan cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar mascotas bajo techo y consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Protección Civil indicó que continuará actualizando los avisos conforme evolucionen las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Se reanuda servicio en Línea A del Metro tras falla eléctrica

Ciudad de México

Se reanuda servicio en Línea A del Metro tras falla eléctrica

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Ciudad de México

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Atención papás: SEP abre preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria

Ciudad de México

Atención papás: SEP abre preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria

Extorsiones en Ciudad de México aumentan 260% en un año

Ciudad de México

Extorsiones en Ciudad de México aumentan 260% en un año

Etiquetas: