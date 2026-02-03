Activan doble alerta por frío extremo en Tlalpan y 6 alcaldías más
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan para la madrugada y mañana del miércoles 4 de febrero de 2026. El pronóstico indica temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y posibles heladas entre la 01:00 y las 08:00 horas.
La dependencia informó en su cuenta oficial que el aviso aplica únicamente para Tlalpan, donde se esperan las condiciones más severas de frío. También llamó a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones preventivas.
Alerta Naranja por temperaturas de hasta 1 grado en Tlalpan
Protección Civil pidió especial cuidado con niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, por ser grupos más vulnerables ante el frío extremo.
Entre las principales recomendaciones están:
- Usar ropa abrigadora en capas
- Mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas
- Aplicar crema para proteger la piel
- Tener esquema de vacunación al día (influenza, COVID y neumococo)
En caso de emergencia, están disponibles el 911 y el número 55-5683-2222.
También hay Alerta Amarilla en seis alcaldías por frío
Horas antes, la misma dependencia activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
En estas demarcaciones se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en el mismo periodo de madrugada y primeras horas de la mañana.
Las autoridades recomiendan cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar mascotas bajo techo y consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil indicó que continuará actualizando los avisos conforme evolucionen las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México.
