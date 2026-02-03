Activan doble alerta por frío extremo en Tlalpan y 6 alcaldías más

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan para la madrugada y mañana del miércoles 4 de febrero de 2026. El pronóstico indica temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y posibles heladas entre la 01:00 y las 08:00 horas.

La dependencia informó en su cuenta oficial que el aviso aplica únicamente para Tlalpan, donde se esperan las condiciones más severas de frío. También llamó a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones preventivas.

Alerta Naranja por temperaturas de hasta 1 grado en Tlalpan

Protección Civil pidió especial cuidado con niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, por ser grupos más vulnerables ante el frío extremo.

Entre las principales recomendaciones están:

Usar ropa abrigadora en capas

Mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas

Aplicar crema para proteger la piel

Tener esquema de vacunación al día (influenza, COVID y neumococo)

En caso de emergencia, están disponibles el 911 y el número 55-5683-2222.

También hay Alerta Amarilla en seis alcaldías por frío

Horas antes, la misma dependencia activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en el mismo periodo de madrugada y primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomiendan cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar mascotas bajo techo y consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Protección Civil indicó que continuará actualizando los avisos conforme evolucionen las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México.

