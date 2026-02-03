Atención papás: SEP abre preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria

GENERANDO AUDIO...

La inscripción de 1 de preescolar será en mayo. Foto: Cuartoscuro.

Hoy inició el proceso de preinscripción de alumnos para preescolar, primaria y secundaria en el país para el ciclo escolar 2026-2027, que será del 3 al 13 de febrero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario sobre este proceso. Está enfocado únicamente para estudiantes de los siguientes grados que iniciarán clases en agosto:

Preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

Imagen SEP

Requisitos generales para preinscripción en preescolar, primaria y secundaria

CURP del aspirante

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio

Clave de Centro de Trabajo (CCT): Deberás elegir de 3 a 5 opciones de escuelas de preferencia

Datos del Tutor: CURP, un número telefónico y dos correos electrónicos personales

Los documentos y grados escolares sujetos a preinscripción pueden variar de acuerdo a cada estado. Es recomendable visitar los sitios web de la SEP en cada entidad.

¿Cómo inscribirse del 3 al 13 de febrero?

Entra al portal oficial de la SEP de cada entidad Ten a la mano los documentos necesarios Ingresa la CURP del alumno Selecciona el nivel educativo y grado a preinscribir Ingresa los datos generales del alumno (nombre, apellidos, domicilio, etc.) Proporciona datos de contacto (teléfono y correo electrónico) En la sección de escuelas: consulta el plantel más cercano a tu domicilio, ingresando el código postal Selecciona tu 1ª, 2ª y 3ª opción de escuela Completa los datos sobre hermanos inscritos (si aplica) Ingresa los datos del padre/madre o tutor y su CURP Revisa que todos los datos sean correctos antes de enviar Cuando completes el registro, recibirás un comprobante con folio o código QR Guarda o imprime el comprobante

En el caso de la Ciudad de México, la SEP difundirá los resultados para la asignación de preescolar y primaria en junio de este 2026, mientras que los resultados para secundaria se publicarán hasta agosto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: