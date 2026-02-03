Atención papás: SEP abre preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria
Hoy inició el proceso de preinscripción de alumnos para preescolar, primaria y secundaria en el país para el ciclo escolar 2026-2027, que será del 3 al 13 de febrero.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario sobre este proceso. Está enfocado únicamente para estudiantes de los siguientes grados que iniciarán clases en agosto:
- Preescolar
- Primero de primaria
- Primero de secundaria
Requisitos generales para preinscripción en preescolar, primaria y secundaria
- CURP del aspirante
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Clave de Centro de Trabajo (CCT): Deberás elegir de 3 a 5 opciones de escuelas de preferencia
- Datos del Tutor: CURP, un número telefónico y dos correos electrónicos personales
Los documentos y grados escolares sujetos a preinscripción pueden variar de acuerdo a cada estado. Es recomendable visitar los sitios web de la SEP en cada entidad.
¿Cómo inscribirse del 3 al 13 de febrero?
- Entra al portal oficial de la SEP de cada entidad
- Ten a la mano los documentos necesarios
- Ingresa la CURP del alumno
- Selecciona el nivel educativo y grado a preinscribir
- Ingresa los datos generales del alumno (nombre, apellidos, domicilio, etc.)
- Proporciona datos de contacto (teléfono y correo electrónico)
- En la sección de escuelas: consulta el plantel más cercano a tu domicilio, ingresando el código postal
- Selecciona tu 1ª, 2ª y 3ª opción de escuela
- Completa los datos sobre hermanos inscritos (si aplica)
- Ingresa los datos del padre/madre o tutor y su CURP
- Revisa que todos los datos sean correctos antes de enviar
- Cuando completes el registro, recibirás un comprobante con folio o código QR
- Guarda o imprime el comprobante
En el caso de la Ciudad de México, la SEP difundirá los resultados para la asignación de preescolar y primaria en junio de este 2026, mientras que los resultados para secundaria se publicarán hasta agosto.