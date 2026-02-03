Atención papás: SEP abre preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria

Fechas de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria en CDMX
La inscripción de 1 de preescolar será en mayo.

Hoy inició el proceso de preinscripción de alumnos para preescolar, primaria y secundaria en el país para el ciclo escolar 2026-2027, que será del 3 al 13 de febrero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario sobre este proceso. Está enfocado únicamente para estudiantes de los siguientes grados que iniciarán clases en agosto:

  • Preescolar
  • Primero de primaria
  • Primero de secundaria 
Imagen SEP

Requisitos generales para preinscripción en preescolar, primaria y secundaria

  • CURP del aspirante
  • Acta de Nacimiento
  • Comprobante de domicilio
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT): Deberás elegir de 3 a 5 opciones de escuelas de preferencia
  • Datos del Tutor: CURP, un número telefónico y dos correos electrónicos personales

Los documentos y grados escolares sujetos a preinscripción pueden variar de acuerdo a cada estado. Es recomendable visitar los sitios web de la SEP en cada entidad.

¿Cómo inscribirse del 3 al 13 de febrero?

  1. Entra al portal oficial de la SEP de cada entidad
  2. Ten a la mano los documentos necesarios
  3. Ingresa la CURP del alumno
  4.  Selecciona el nivel educativo y grado a preinscribir
  5. Ingresa los datos generales del alumno (nombre, apellidos, domicilio, etc.)
  6. Proporciona datos de contacto (teléfono y correo electrónico)
  7. En la sección de escuelas: consulta el plantel más cercano a tu domicilio, ingresando el código postal
  8. Selecciona tu 1ª, 2ª y 3ª opción de escuela
  9. Completa los datos sobre hermanos inscritos (si aplica)
  10. Ingresa los datos del padre/madre o tutor y su CURP
  11. Revisa que todos los datos sean correctos antes de enviar
  12. Cuando completes el registro, recibirás un comprobante con folio o código QR
  13. Guarda o imprime el comprobante

En el caso de la Ciudad de México, la SEP difundirá los resultados para la asignación de preescolar y primaria en junio de este 2026, mientras que los resultados para secundaria se publicarán hasta agosto.

