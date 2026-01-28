Este miércoles aumentarán un poco las temperaturas, pero seguirán las lluvias y el frío en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 28 de enero de 2026 la masa de aire ártico asociada al frente frío 30 permitirá un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose el ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Mientras que se prevén lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ingreso de humedad causará lluvias y chubascos en Guerrero.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Olmeca) Oaxaca Chiapas Tabasco

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas) Guerrero Campeche

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) Yucatán Quintana Roo

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Viento: Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Quintana Roo; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje: 3.0 a 4.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 2.0 a 3.0 metros de altura : costa de Quintana Roo.



Pronóstico para el Valle de México

Además, en el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado durante el día, con ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, por la mañana, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México. En la tarde, habrá ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y sin lluvia en CDMX.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 6 a 8 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresarán a la frontera norte, ocasionando fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

