Diputados discutirán en este periodo Reforma Electoral, jubilaciones, pensiones y migración

Este domingo 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la 66 Legislatura, con la instalación formal de trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde diputadas, diputados, senadoras y senadores retomarán una agenda cargada de reformas clave en materia política, social, económica y laboral.

Reforma Electoral, el tema más polémico del periodo

Uno de los asuntos que genera mayor expectativa y debate es la Reforma Electoral, la cual se encuentra en proceso de negociación desde la Secretaría de Gobernación, confirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Durante una conferencia, el legislador señaló que los trabajos avanzan mediante el diálogo político encabezado por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y destacó que existen acercamientos con los partidos aliados.

“Está avanzando el trabajo en la negociación política que se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación”, señaló Monreal. “Hablé con la secretaria de Gobernación y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento y deliberación con el PT y el Verde”, añadió.

Reformas que se discutirán en San Lázaro

De acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante este periodo se prevé la discusión de diversas iniciativas, entre las que destacan:

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social

Reformas al Código Penal en materia de abuso sexual

Asimismo, se contempla el análisis de modificaciones a otros marcos legales relevantes:

Reformas al Código Penal Federal en delitos contra el ambiente y la gestión ambiental

en delitos contra el ambiente y la gestión ambiental Reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada

Agenda laboral y propiedad industrial

En el ámbito económico y laboral, las y los legisladores abordarán:

Reforma laboral

Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enfocada en transparencia tecnológica y en la simplificación de procesos para la protección de patentes y registros.

Iniciativas pendientes: migración, pueblos indígenas y pensiones

Finalmente, la Jucopo informó que aún están pendientes de ser enviadas al Congreso algunas iniciativas relevantes, entre ellas:

Nueva Ley de Migración , que derogaría la legislación vigente

, que derogaría la legislación vigente Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Reforma al artículo 127 constitucional en materia de pensiones y jubilaciones

Con este panorama, el segundo periodo ordinario de sesiones arranca con una agenda legislativa amplia, en la que se anticipan debates intensos y negociaciones políticas en torno a reformas de alto impacto nacional.

