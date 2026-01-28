Detienen al maquinista del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Tren Interoceánico. FOTO: Cuartoscuro

Se detuvo al maquinista del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, de acuerdo con reportes del Registro Nacional de Detenciones. El operador fue arrestado como parte de la investigación por el accidente ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

La detención de Felipe de Jesús Díaz Gómez, se realizó luego de que las autoridades federales integraran la carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, y ocurrió el lunes 26 de enero en Chiapas.

El detenido fue ubicado en Palenque y posteriormente trasladado para quedar a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente.

Según el registro, Díaz Gómez fue detenido en Palenque, Chiapas, a las 9:24 de la mañana del lunes 26 de enero. Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de la FGR en Tuxtla Gutiérrez para continuar con el proceso legal.

La ficha de detención detalla que el hombre es de complexión media y mide cerca de 1.68 metros de estatura. Al momento del arresto vestía playera rosa, short gris y sandalias azules, y como seña particular presenta una cicatriz en la muñeca de la mano derecha.

Descarrilamiento por exceso de velocidad

Según la información recabada por las autoridades, el convoy rebasó los límites de velocidad permitidos cuando ocurrió el descarrilamiento. Este factor es clave dentro de las líneas de investigación para establecer si existió responsabilidad directa del operador del Tren Interoceánico.

La Fiscalía General de la República dio a conocer estos avances casi un mes después del accidente. La indagatoria oficial determinó que el exceso de velocidad provocó el siniestro, con base en los datos obtenidos de la caja negra y los peritajes técnicos realizados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.