Sheinbaum se reúne con Banxico y bancos de México para analizar la economía del país

Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, y con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) para dialogar sobre las perspectivas económicas del país.

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

La reunión forma parte de los acercamientos entre el Gobierno federal, el sistema bancario y la autoridad monetaria, en un contexto marcado por los retos de crecimiento, estabilidad financiera y control de la inflación.

Banxico es el organismo autónomo encargado de proveer moneda nacional y tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, además de promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Mientras que la ABM fue fundada el 12 de noviembre de 1928 con el nombre de Asociación de Banqueros de México. Su creación contó con la participación de 32 bancos y actualmente agrupa a 54 instituciones de banca múltiple que operan en el país.

Desde su fundación, la ABM funge como el organismo cúpula de la banca, representando los intereses generales del sector y colaborando en temas relacionados con crédito, banca y modernización del sistema de pagos. También mantiene una relación permanente con el Gobierno mexicano, intermediarios financieros y organismos internacionales.

