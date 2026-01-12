Continúan nevadas, lluvias y frío en el país para este lunes por frente frío 27
Par este lunes 12 de enero, el frente frío 27 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y generará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intensas en Veracruz; muy fuertes en Puebla, Veracruz y Campeche, así como fuertes en Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Asimismo, se pronostican densos bancos de niebla en los estados del noreste, oriente y sureste del país, chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Yucatán; además de lluvias aisladas en Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
La masa de aire polar que impulsa al frente frío 27 propiciará ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, así como evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec; rachas de 80 a 100 km/h con oleaje de 3 a 5 metros en Tamaulipas y Tabasco; y rachas de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el litoral de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico originará chubascos en Nayarit y Jalisco.
Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido; vientos fuertes, además de lluvias y chubascos en el norte de México; con posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
¿Dónde lloverá este lunes 12 de enero?
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Tabasco
- Chiapas
Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Veracruz (Papaloapan)
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Nayarit
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Jalisco
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Guerrero
Posible caída de nieve o aguanieve
- Zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas
Posible lluvia engelante
- Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 12 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos
Vientos y oleaje:
- Viento de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 50 a 70 km/h: Veracruz y Tabasco
- Viento de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Puebla, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México
- Oleaje de 4 a 6 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Campeche, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.