Continúan nevadas, lluvias y frío en el país para este lunes por frente frío 27

Nevadas, frío y lluvia en México este lunes 12 por frente 27. Foto: Cuartoscuro

Par este lunes 12 de enero, el frente frío 27 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y generará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intensas en Veracruz; muy fuertes en Puebla, Veracruz y Campeche, así como fuertes en Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Asimismo, se pronostican densos bancos de niebla en los estados del noreste, oriente y sureste del país, chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Yucatán; además de lluvias aisladas en Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío 27 propiciará ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, así como evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec; rachas de 80 a 100 km/h con oleaje de 3 a 5 metros en Tamaulipas y Tabasco; y rachas de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el litoral de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico originará chubascos en Nayarit y Jalisco.

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido; vientos fuertes, además de lluvias y chubascos en el norte de México; con posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

¿Dónde lloverá este lunes 12 de enero?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tabasco

Chiapas

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz (Papaloapan)

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Coahuila

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Nayarit

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Guerrero

Posible caída de nieve o aguanieve

Zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas

Posible lluvia engelante

Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 12 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas

zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos

Vientos y oleaje:

Viento de 80 a 100 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 50 a 70 km/h : Veracruz y Tabasco

: Veracruz y Tabasco Viento de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Puebla, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Puebla, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 4 a 6 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco

costas de Veracruz y Tabasco Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Campeche, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

