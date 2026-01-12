De la Fuente y Marco Rubio mantienen llamada sobre el rumbo de la cooperación binacional en seguridad

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron este domingo una llamada estratégica para definir el rumbo de la cooperación en seguridad.

Aunque ambos coincidieron en la urgencia de combatir el tráfico de fentanilo, las narrativas oficiales de ambos países reflejan las tensiones actuales sobre el manejo de la crisis criminal.

EE. UU.: Resultados contra el “narcoterrorismo”

Desde Washington, el mensaje fue contundente, resaltando la sugerencia de un cambio en la clasificación de los cárteles mexicanos.

Durante la conversación, Rubio subrayó la necesidad de desmantelar redes de “narcoterroristas violentos”, advirtiendo que no basta con la intención parte del gobierno mexicano.

Asimismo, Estados Unidos exigió pruebas concretas de éxito en las acciones para proteger su territorio y el hemisferio, manteniendo su enfoque principal de detener el flujo de drogas sintéticas hacia el norte y el tráfico ilegal de armas hacia el sur.

México: Cooperación, no subordinación

Por su parte, y de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller De la Fuente enmarcó la conversación bajo los pilares de la política exterior mexicana, y que la mandataria ha reiterado durante el fin de semana.

En la conversación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insistió en el respeto irrestricto a la integridad territorial y la soberanía, dejando en claro que la colaboración debe darse en condiciones de igualdad, confianza mutua y responsabilidad compartida.

Puntos clave de la agenda bilateral

Toda vez que la llamada dio seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Además, a pesar de los matices en el lenguaje, ambas naciones reafirmaron el compromiso de mantener canales abiertos en los siguientes temas:

Redes criminales: Desarticulación de grupos transnacionales. Químicos precursores: Vigilancia sobre materiales provenientes de Asia para fabricar drogas. Seguridad fronteriza: Implementación de protocolos conjuntos para una frontera más segura.

Mientras que la conversación entre ambos funcionarios se dio luego de que Sheinbaum Pardo destacó la coordinación binacional, así como el seguimiento que los gabinetes de ambos países le dan a las lucha conjunta contra el narcotráfico.

En tanto que también se realizó tras las amenazas de Donald Trump del jueves, cuando aseguró que podrían iniciar los ataques por tierra contra cárteles mexicanos, como hizo en el caso de Venezuela.

