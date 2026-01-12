Detienen a dos más por caso Carlos Manzo; uno era funcionario municipal: SSPC

GENERANDO AUDIO...

En Michoacán, autoridades federales confirmaron la detención de dos personas más presuntamente vinculadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. Entre los detenidos se encuentra un exfuncionario municipal que formaba parte de la administración del propio Manzo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los detenidos son Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del gobierno municipal, y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, conocido de Samuel y quien trabajaba como taxista.

Ambos enfrentan cargos por presunto homicidio calificado y lesiones calificadas, según informaron las autoridades durante una conferencia dominical.

Exfuncionario habría proporcionado información clave del exalcalde

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que Samuel “N” habría tenido un papel relevante en la planeación del ataque al proporcionar información logística sobre las actividades del entonces alcalde.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos Samuel “N” informó a Josué Elogio “N” sobre el itinerario de Carlos Manzo, incluyendo retrasos, horarios y movimientos relacionados con las actividades del Festival de las Velas, evento durante el cual se habría planeado cometer el homicidio.

Las autoridades detallaron que Samuel “N” envió incluso una fotografía en la que se señalaba el punto de concentración en la explanada, información que posteriormente llegó a un chat grupal encabezado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales y coordinador de la célula delictiva que ejecutó el ataque.

Antecedentes penales y cateos en Uruapan

La SSPC informó que Samuel “N” cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

Además, el pasado 9 de enero se realizaron tres cateos en distintos inmuebles del municipio de Uruapan relacionados con ambos detenidos. Durante estas diligencias se aseguraron droga y ocho equipos de comunicación, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Ambos detenidos conocían el plan con antelación: Fiscalía

Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que las investigaciones establecen que tanto Samuel “N” como Josué Elogio “N” tenían conocimiento del homicidio con al menos 15 días de anticipación.

Las indagatorias indican que ambos sabían del objetivo del ataque y del plan para asesinar al entonces presidente municipal de Uruapan.

Se amplía la lista de detenidos por el homicidio de Carlos Manzo

Estas detenciones se suman a las realizadas previamente en el marco de la investigación. Entre los detenidos se encuentran Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como líder del grupo criminal y autor intelectual; Ricardo “N”, encargado del traslado de los agresores; Jaciel Antonio “L”, alias “El Pelón”, presunto reclutador; Gerardo “N”, colaborador de la célula; así como Flor “N” y Alejandro Baruka “N”, alias “El Kaos”, identificado como jefe de una célula generadora de violencia en la región, relacionada con extorsión y venta de droga.

Las autoridades informaron que continúan las entrevistas a trabajadores del ayuntamiento cercanos a Carlos Manzo, incluida su exsecretaria particular, Yesenia “N”, como parte del proceso para esclarecer plenamente el caso.

