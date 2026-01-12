Sheinbaum manda mensaje a EE. UU.: pide atacar consumo de droga y acercarse a jóvenes

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a Estados Unidos a asumir su responsabilidad en el combate al consumo de drogas y a acercarse a sus jóvenes, al advertir que la violencia no se resuelve solo con acciones punitivas, sino con una estrategia integral de atención a las causas.

Durante un acto público en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la mandataria federal subrayó que México ha logrado reducir de manera significativa el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense, pero insistió en que el esfuerzo debe ser compartido.

“Ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo. Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo y acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción”, expresó.

Coordinación con Estados Unidos, sin subordinación

Sheinbaum reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos se basa en la colaboración y coordinación, pero dejó en claro que hay límites que no se negocian.

Afirmó que su Gobierno mantendrá el trabajo conjunto en materia de seguridad, siempre con respeto a la soberanía nacional.

“Con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. La independencia no se negocia”, sostuvo ante asistentes al evento.

Atención a las causas, eje de la estrategia de seguridad

La presidenta explicó que su administración impulsa una estrategia de seguridad sustentada en dos ejes fundamentales: la atención a las causas de la violencia y el combate a la impunidad.

En el caso de Michoacán, destacó que el Plan por la Paz y la Justicia busca evitar que los jóvenes vean en los grupos delictivos una opción de vida, al tiempo que se fortalecen acciones de desarrollo económico y bienestar social.

Señaló que el objetivo es acercarse a los jóvenes, generar oportunidades y evitar que caigan en dinámicas de violencia.

Resultados en seguridad y reducción de homicidios

Sheinbaum informó que, desde el inicio de su gobierno, el número de homicidios en el país disminuyó 40 por ciento, lo que atribuyó a la combinación de políticas sociales, atención a las causas y fortalecimiento de la estrategia de seguridad.

Reconoció que aún existen retos importantes, pero afirmó que el enfoque integral permitirá mejorar la calidad de vida y reducir la violencia de manera sostenida.

Mensaje a paisanos y defensa de la soberanía

Durante su mensaje, la mandataria envió un saludo a las y los michoacanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como héroes y heroínas de la patria, y reiteró el compromiso del gobierno con la defensa de la independencia nacional.

Insistió en que la cooperación internacional es necesaria, pero siempre bajo el principio de respeto mutuo y sin injerencias.

