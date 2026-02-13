De nevadas y -10° a calor de 40°: el clima en México este viernes 13

GENERANDO AUDIO...

Clima extremo este viernes 13: de -10° a 40° C. Fotos: Cuartoscuro

A lo largo de este viernes 13 de febrero, el clima irá desde los -10° a 40° C. Primero, el frente frío 34 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, mantendrá interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. Asimismo, se prevén condiciones para la caída de aguanieve o nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Persistirá un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

¿Dónde lloverá este viernes 13 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Posibles nevadas

Baja California

Sonora

Chihuahua

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 13 de febrero?

Las temperaturas irán desde los -10° a los 40° C para este viernes:

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla 30 a 35 ° C: Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Chihuahua y Durango

: Chihuahua y Durango Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz

: Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

