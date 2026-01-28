El clima para CDMX este miércoles pronostica frío por la mañana y viento fuerte

GENERANDO AUDIO...

Mañana fría con niebla. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este día cielo parcialmente nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y presencia de bancos de niebla en la región. En zonas serranas del Estado de México se espera ambiente muy frío y posibles heladas, principalmente durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, el ambiente cambiará. Se prevé temperatura más cálida, cielo medio nublado y lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la CDMX no se esperan precipitaciones. Además, habrá viento del norte con rachas fuertes en la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C. En Toluca, capital del Edomex, se pronostica una mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Clima en CDMX y Estado de México hoy

Por la mañana, el ambiente frío dominará en el Valle de México. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en algunas zonas, especialmente en áreas altas. En regiones montañosas del Estado de México, las condiciones serán más extremas, con ambiente muy frío y posibles heladas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Durante la tarde, el clima será más agradable. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas, con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas. En contraste, la Ciudad de México mantendrá cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvia.

El viento de componente norte soplará de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, lo que podría generar sensación térmica más fresca en algunos momentos del día.

Hacia la tarde, se prevé ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y sin lluvia, especialmente en la CDMX, por lo que el contraste entre la mañana fría y la tarde más cálida será notable.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien por la mañana y noche, manejar con precaución ante la niebla y mantenerse atento a los avisos por viento fuerte en la región.

