SSC activa operativos contra delitos de alto impacto en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Foto: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha operativos interinstitucionales en zonas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, con el objetivo de disuadir y prevenir delitos, especialmente los de alto impacto.

El arranque fue encabezado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, como parte de los acuerdos del Gabinete de Seguridad, iniciando en las colonias Tlaxpana, Tacuba y Anáhuac, en Miguel Hidalgo, así como en Atlampa, Tlatelolco, Peralvillo, Morelos y Guerrero, en Cuauhtémoc, y se mantendrá activo durante los próximos días.

“Lo que queremos es seguir avanzando con los resultados que hemos logrado en coordinación los tres órdenes de Gobierno: con el trabajo del Gobierno de la Ciudad, las alcaldías e instancias como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina”, señaló Vázquez Camacho durante el inicio del operativo.

En estas acciones participan:

400 policías de la SSC

130 unidades (patrullas, motocicletas, grúas, vehículos UNIMOG)

2 helicópteros del agrupamiento Cóndores

15 elementos de la Secretaría de Marina en 4 vehículos

30 integrantes de la Guardia Nacional en 10 unidades

Además, el secretario indicó que los operativos se desarrollarán durante toda la semana y parte de la siguiente, y que se irán desplazando a distintas zonas de la capital para reforzar las tareas de prevención y disuasión.

En tanto que destacó que la alcaldía Cuauhtémoc cerró 2025 con una reducción cercana al 10 % en delitos de alto impacto y una disminución de 15 % en homicidios, por lo que consideró fundamental profundizar esos resultados e iniciar 2026 con un reforzamiento operativo.

