Cae banda por robo de cable en Iztacalco; Telmex denuncia robo agravado

Una banda dedicada al robo de cable de telecomunicaciones fue detenida en flagrancia en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, durante un operativo conjunto entre Telmex y autoridades capitalinas. En total, siete personas fueron arrestadas mientras sustraían cable, delito que afecta directamente la conectividad y los servicios de millones de usuarios.

El hecho ocurrió a las 05:17 horas de este lunes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) detectaron a los presuntos responsables en la colonia INPI-Picos, quienes utilizaban una camioneta tipo VAN Express para transportar cerca de cuatro toneladas de cable robado.

Robo de cable en Iztacalco afecta servicios de telecomunicaciones

Las autoridades informaron que los detenidos simulaban trabajos de mantenimiento durante la madrugada para cometer el robo sin levantar sospechas. Las investigaciones señalan que algunos de los implicados ya cuentan con carpetas de investigación previas por el mismo delito, lo que confirma un modus operandi reiterado.

Los presuntos responsables están vinculados con un grupo delictivo dedicado al robo de cable que opera en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Álvaro Obregón, provocando daños graves a la infraestructura de telecomunicaciones y afectaciones constantes a los servicios.

Telmex presenta denuncia por robo agravado

Tras la detención, las siete personas, los vehículos y las herramientas utilizadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Iztacalco 3, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En ese lugar, Telmex presentó la denuncia por robo agravado, registrada bajo la carpeta CI-FIIZC/IZC-3/UI-3C/D/00030/01-2026.

Los detenidos serán presentados ante un Juez de Control y, conforme a la legislación vigente, podrían enfrentar hasta 11 años de prisión por este delito.

Un delito con impacto a millones de usuarios

Entre 2024 y 2026, se han registrado 66 mil 258 robos y cortes de fibra óptica en la Ciudad de México, con una afectación acumulada de más de 2.1 millones de clientes. Estos hechos impactan directamente servicios esenciales como telefonía, internet y conectividad empresarial.

Telmex reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades, fortalecer la protección de su infraestructura y llevar ante la justicia a quienes atentan contra los servicios de telecomunicaciones, considerados estratégicos para la seguridad, la economía y la vida cotidiana de la población.