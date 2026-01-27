Sigue el frío en CDMX: prevén temperaturas de 4 a 6 grados en estas alcaldías

GENERANDO AUDIO...

¡No dejes la chamarra! Alerta amarilla por bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del miércoles 28 de enero de 2026 en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan.

Temperaturas previstas para la madrugada

De acuerdo con el aviso oficial, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

Recomendaciones a la población

Ante el descenso de la temperatura, Protección Civil recomendó a la ciudadanía:

Abrigarse adecuadamente , cubriendo nariz y boca

, cubriendo nariz y boca Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie

y no dejarlas a la intemperie Ingerir abundantes líquidos y consumir frutas ricas en vitaminas A y C

y consumir frutas ricas en vitaminas En caso de utilizar calentadores, mantener ventilación adecuada

Asimismo, se pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

Atención a emergencias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recordó que, ante cualquier emergencia, se puede solicitar apoyo a través del 911 o del número de Locatel, disponible para reportes y orientación a la ciudadanía.

