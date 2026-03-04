Este miércoles cambian el clima: una mañana despejada pero se prevé tarde de lluvias

GENERANDO AUDIO...

Las condiciones meteorológicas podrían variar a lo largo del día. FOTO Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este miércoles un cambio en las condiciones del clima, ya que se prevén lluvias con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde. Por la mañana dominará el cielo despejado con bruma y un ambiente fresco, mientras que en zonas altas del Estado de México el clima será frío.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco en la región, con presencia de bruma y cielo mayormente despejado. Sin embargo, conforme avance la jornada el cielo pasará de medio nublado a nublado, lo que podría generar intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

Lluvias, descargas eléctricas y posible granizo en CDMX y Edomex

Para la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, pero aumentará la probabilidad de lluvias con chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Las condiciones se desarrollarán principalmente en la segunda mitad del día, cuando el cielo se mantenga medio nublado a nublado.

Temperaturas previstas para CDMX y Toluca

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente moderado en la región:

En la Ciudad de México:

Temperatura mínima: de 8 a 10 °C

de Temperatura máxima: de 24 a 26 °C

Mientras que en Toluca, Estado de México:

Temperatura mínima: de 6 a 8 °C

de Temperatura máxima: de 23 a 25 °C

En zonas altas del Estado de México, el ambiente seguirá siendo frío durante la mañana.

Viento con rachas fuertes en el Valle de México

El pronóstico también indica viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h en la región del Valle de México.

Estas condiciones podrían presentarse junto con las lluvias vespertinas, por lo que se recomienda estar atentos ante posibles cambios repentinos del clima.

Las condiciones meteorológicas podrían variar a lo largo del día conforme se desarrollen los chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.