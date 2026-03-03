Activan Alerta Amarilla por frío de 4 a 6 grados en Ciudad de México

| 16:35 | José Pablo Espíndola | Uno TV
CDMX activa Alerta Amarilla por frío en 6 alcaldías; prevén temperaturas de 4 a 6 grados la madrugada del 4 de marzo.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 4 de marzo de 2026 en seis alcaldías de la Ciudad de México, donde se esperan mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius.

La dependencia informó que el periodo de alerta será de la 01:00 a las 08:00 horas del 04/03/2026.

Alerta Amarilla por temperaturas bajas en CDMX

Las alcaldías en alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Autoridades capitalinas detallaron que el pronóstico indica frío durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que pidieron a la población tomar precauciones.

Recomendaciones por frío en la Ciudad de México

Ante la Alerta Amarilla, Protección Civil recomienda:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
  • Consumir agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

La alerta fue emitida este 3 de marzo como parte del monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas altas de la capital y podrían actualizar el aviso si cambian las condiciones del clima.

