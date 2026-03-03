Activan Alerta Amarilla por frío de 4 a 6 grados en Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 4 de marzo de 2026 en seis alcaldías de la Ciudad de México, donde se esperan mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius.
La dependencia informó que el periodo de alerta será de la 01:00 a las 08:00 horas del 04/03/2026.
Alerta Amarilla por temperaturas bajas en CDMX
Las alcaldías en alerta son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Autoridades capitalinas detallaron que el pronóstico indica frío durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que pidieron a la población tomar precauciones.
Recomendaciones por frío en la Ciudad de México
Ante la Alerta Amarilla, Protección Civil recomienda:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
- Consumir agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
La alerta fue emitida este 3 de marzo como parte del monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.
En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.
Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas altas de la capital y podrían actualizar el aviso si cambian las condiciones del clima.
