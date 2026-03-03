8M en CDMX: habrá operativo especial y Clara Brugada hace llamado

GENERANDO AUDIO...

En CDMX preparan operativo por marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se prepara un operativo especial para el próximo 8 de marzo, con el objetivo de garantizar una movilización pacífica en la Ciudad de México (CDMX).

Hacen llamado por el 8M

Durante conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina señaló que el 8M es un momento de expresión y lucha de las mujeres a nivel mundial, por lo que hizo un llamado a que la marcha se desarrolle de manera pacífica.

“Queremos una marcha pacífica. El 8 de marzo es un día muy importante a nivel mundial; es el momento de expresión de las mujeres, de una lucha tan importante, no sólo para la ciudad y para el país, sino para el mundo y qué mejor que hacerlo de manera pacífica”, expresó.

Brugada Molina detalló que el operativo se organiza desde el Gabinete de Construcción de Paz. Además, indicó que desde el Gabinete de Mujeres se impulsa un conjunto de propuestas, algunas presentadas el pasado 25 de noviembre, entre ellas una campaña de difusión sobre los derechos de las mujeres.

Explicó que esta campaña busca posicionar a la capital como una ciudad de vanguardia en materia de género y promover el conocimiento de los derechos entre la población.

La jefa de Gobierno agregó que se encuentran a la espera de las modificaciones que realice el Congreso de CDMX a las propuestas enviadas contra el acoso sexual. Asimismo, recordó que en la capital se mantiene la Alerta de Género.

Finalmente, destacó avances en judicializaciones por casos de feminicidio y señaló que se continúa trabajando en materia de violencia contra las mujeres y violación sexual, donde próximamente se presentarán nuevas propuestas.

