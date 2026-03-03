regresa-presunto-asesino-serial-de-perros-a-xochimilco

GENERANDO AUDIO...

En el Bosque de Nativitas, CDMX, han matado perros. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En febrero, activistas denunciaron el presunto regreso del llamado “asesino de perros” al Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), luego de que una perrita llamada “Negrita” apareció sin vida y con signos de aparente tortura.

“Asesino de perros” en el Bosque de Nativitas

El 11 de febrero, activistas denunciaron públicamente que las autoridades se negaron a iniciar una carpeta de investigación por el caso de “Negrita”, pese a que la indagatoria por hechos ocurridos en el Bosque de Nativitas continúa abierta, según les confirmaron en el Centro de Control Canino “Angeline de La Garza”. Además, informaron que los restos de la perrita permanecían en ese recinto.

Desde hace dos años existen indicios de este tipo de agresiones por parte de un presunto responsable en el Bosque de Nativitas, donde se registraron más ataques.

“Negrita” pertenecía a una manada del bosque y era cuidada por activistas de la zona; vecinos también la conocían. Con este caso suman 26 perros ultimados en el lugar y, hasta el momento, las autoridades no han identificado al o los responsables.

Desde 2024, Unotv.com reportó este tipo de hallazgos en Xochimilco. El año pasado los ataques se detuvieron; sin embargo, en 2026 se registraron nuevamente.

Vecinos colocaron cámaras para tratar de ubicar al presunto agresor, pero no obtuvieron resultados. La investigación continúa para localizar al llamado “asesino de perros”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.