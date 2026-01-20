Frente 29 sale del país este martes 20: dejará lluvias y fuertes vientos

GENERANDO AUDIO...

Frente 29 dejará últimas lluvias y vientos este martes 20. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 20 de enero, el frente 29 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país. Sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, propiciando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Quintana Roo, y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Yucatán, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México. Finalmente, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional, originando viento con rachas de 30 a 50 km/h en ambas regiones.

¿Dónde lloverá este martes 20 de enero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Durango

Chihuahua

Coahuila

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Sonora

Colima

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 20 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Sinaloa y Nayarit

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nueva León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nueva León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche. Yucatán y Quintana Roo

: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche. Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 3 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1 a 2 metros de altura: costa de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.

Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

