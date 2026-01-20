Las de hoy | 20 de enero de 2026

| 08:52 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias más relevantes del país este 20 de enero de 2026

  • El Universal: Crean mercado negro de chips registrados

En redes sociales se ofrecen chips desde 27 pesos; el gobierno informó que estas ofertas ya fueron reportadas a la Policía Cibernética para su investigación.

  • Reforma: Crece dependencia de grano importado

La compra al exterior de maíz blanco aumentó 313%, lo que incrementa la vulnerabilidad del país frente a proveedores internacionales.

  • Milenio Diario: Con datos de EU, el fentanilo ya es cosa de minoristas en la frontera

Aduanas reporta que solo 3 de cada 100 kilos incautados corresponden a esa droga; el mercado va a la baja con 52% menos decomisos y 34% menos muertes asociadas.

  • La Jornada: De 109 megarricos en AL, 22 son de México: Oxfam

Los multimillonarios mexicanos concentran una riqueza conjunta estimada en 219 millones de dólares, de acuerdo con el informe del organismo.

  • Excélsior: El SAT fortalecerá el combate a la evasión

La autoridad fiscal prevé un aumento de 4.6% en la recaudación mediante un mayor control y fiscalización de contribuyentes.

  • El Financiero: SHCP compra coberturas de crudo y asegura ingreso fiscal

Hacienda realizó una de las operaciones financieras más importantes del mundo para proteger los ingresos públicos ante la volatilidad petrolera, informó el secretario Amador.

  • El Economista: Crecimiento de 1.5% del PIB en 2026 proyecta el FMI para México

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial crecerá 3.3% el próximo año, mientras que México tendrá un avance más moderado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Procesan a tres exfuncionarios de San Juan Lajarcia por violencia política de género en Oaxaca

Oaxaca

Procesan a tres exfuncionarios de San Juan Lajarcia por violencia política de género en Oaxaca

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de enero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de enero de 2026

Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero; hay tráfico lento

Estado de México

Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero; hay tráfico lento

Trump celebra un año de mandato “conquistando” Groenlandia con IA; ve imágenes

Estados Unidos

Trump celebra un año de mandato “conquistando” Groenlandia con IA; ve imágenes

Etiquetas: ,