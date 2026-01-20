Las de hoy | 20 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias más relevantes del país este 20 de enero de 2026

El Universal: Crean mercado negro de chips registrados

En redes sociales se ofrecen chips desde 27 pesos; el gobierno informó que estas ofertas ya fueron reportadas a la Policía Cibernética para su investigación.

Reforma: Crece dependencia de grano importado

La compra al exterior de maíz blanco aumentó 313%, lo que incrementa la vulnerabilidad del país frente a proveedores internacionales.

Milenio Diario: Con datos de EU, el fentanilo ya es cosa de minoristas en la frontera

Aduanas reporta que solo 3 de cada 100 kilos incautados corresponden a esa droga; el mercado va a la baja con 52% menos decomisos y 34% menos muertes asociadas.

La Jornada: De 109 megarricos en AL, 22 son de México: Oxfam

Los multimillonarios mexicanos concentran una riqueza conjunta estimada en 219 millones de dólares, de acuerdo con el informe del organismo.

Excélsior: El SAT fortalecerá el combate a la evasión

La autoridad fiscal prevé un aumento de 4.6% en la recaudación mediante un mayor control y fiscalización de contribuyentes.

El Financiero: SHCP compra coberturas de crudo y asegura ingreso fiscal

Hacienda realizó una de las operaciones financieras más importantes del mundo para proteger los ingresos públicos ante la volatilidad petrolera, informó el secretario Amador.

El Economista: Crecimiento de 1.5% del PIB en 2026 proyecta el FMI para México

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial crecerá 3.3% el próximo año, mientras que México tendrá un avance más moderado.

