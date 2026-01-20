Defensa se prepara para inhibir los drones no autorizados durante el Mundial de 2026

GENERANDO AUDIO...

Cada Mundial es único y desafía a sus organizadores con nuevos retos. Para el de 2026, México, Estados Unidos y Canadá deberán mantener a raya a los drones no autorizados.

En nuestro país, el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE) de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se prepara para esta misión: instalará centros de mando y control del sistema antidrones de alta precisión.

“Este sistema, lo que va a hacer es que se actualiza un área de inhibición, detecta un dron que no haya sido registrado, que no esté cumpliendo con las normas que dicta la Agencia Federal de Aviación Civil, y aquí es donde nos pone los datos de los drones”

Coronel Vicente Gamboa / comandante GRE

El personal se capacita para detectar y neutralizar estas aeronaves.

“Manejamos drones de vigilancia para detectar drones que no estén registrados y poder inhibirlos con un sistema de detección, en primer lugar, y de inhibición, que hace que los drones retornen al lugar de donde salieron, o que sean dirigidos a una zona de aterrizaje previamente establecida”

Coronel Vicente Gamboa / comandante GRE

Además, se requiere tecnología y precisión táctica.

“Podemos hacer una poligonal exclusivamente donde queremos que se haga la inhibición, vamos a detectar el vuelo de un dron por aquí afuera, y no tendremos ningún problema, pero lo vamos a estar viendo”

Coronel Vicente Gamboa / comandante GRE

Antenas especiales detectan el dron, mientras otro equipo monitorea su trayectoria desde el aire.

“Podemos observar incluso dónde está el controlador o de dónde despegó, pero una vez que entra a la zona roja, que es la zona roja de exclusión, ahí en automático el equipo, o ya sea manualmente, pero lo vamos a inhibir”

Coronel Vicente Gamboa / comandante GRE

No es un sistema fijo. Las camionetas han sido adaptadas para transportar antenas e instalar inhibidores.

“Puede ser operado de manera remota desde dentro del vehículo, y el operador únicamente tiene que estar al pendiente de la interfaz, y de cualquier alerta que le emite el sistema, para llevar a cabo la emisión de manera adecuada. Por último, este tipo de equipos nos permite ajustar un rango de cobertura donde nosotros podemos elegir, en qué rango podemos detectar los drones”

José Lara / ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, GRE

También cuentan con inhibidores tipo fusil, por su forma.

“Estos equipos es necesario que el operador tenga el dron línea de vista para poder llevar a cabo la inhibición […] los sistemas semifijos son los que nos permiten crear un rango de cobertura dentro del perímetro de su alcance que nos permite llevar a cabo la detección y la inhibición de cualquier dron no autorizado que se encuentre dentro de ese perímetro”

José Lara / ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, GRE

Además de trabajar con drones y antidrones, el Grupo de Respuesta a Emergencias colaborará con otras tres especialidades para brindar seguridad en México durante el Mundial 2026: desde la detección de explosivos improvisados, hasta la erradicación de sustancias químicas, biológicas y radiológicas, y el rastreo móvil de radiación gamma y neutrones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.