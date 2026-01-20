A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 20 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Visas de 15 mil dólares, nueva medida de EE.UU. a 40 países

✔️ Grecia Quiroz negó estar implicada en el asesinato de su esposo Carlos Manzo

✔️ Catedrático de la IBERO Puebla narra cómo lo desaparecieron

✔️ México, de los países de la OCDE con pensiones más bajas para mujeres

✔️ Crece vigilancia comunitaria de vecinos en Minnesota ante operativos del ICE

✔️ Muere Valentino Garavani “El Emperador de la Moda”

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento