Frentes fríos 28 y 29 congelarán a varios estados este fin de semana

Frentes fríos mantendrán bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Los frentes fríos 28 y 29 mantendrán bajas temperaturas, lluvias intensas, evento de Norte y hasta caída de nieve o aguanieve en varios estados de la República Mexicana durante este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque los efectos ya se sienten desde este jueves.

Para lo que resta de este día, el frente frío 28, que ya azota gran parte de la República mexicana, y su masa de aire polar generan lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en Puebla y Campeche.

Viernes frío y llegada del frente frío 29

Para el viernes 16 de enero, persistirá el ambiente frío a muy frío, con heladas y temperaturas de hasta -10 grados, pues entrará el frente frío número 29. Ambos fenómenos interactuarán, provocando frío extremo y lluvias en varios estados del país.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en las sierras de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Mientras que se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Tamaulipas

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Fin de semana, con nieve y nuevo evento de Norte

De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frío permanecerá durante el fin de semana. Para las primeras horas del sábado, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en:

Jalisco

Tamaulipas

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Domingo 18 de enero de 2026

Para el domingo 18 de enero, el SMN pronostica caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, además de lluvias intensas en Puebla y Veracruz.

A la caída de nueve o aguanieve se suman las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en zonas de:

Chihuahua

Coahuila

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas de:

Sonora

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Finalmente, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en:

Baja California

Jalisco

Tamaulipas

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

En tanto a lluvias, se esperan precipitaciones intensas en Puebla y Veracruz, tanto para domingo como para sábado.

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas?

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, autoridades llamaron a la población a tomar medidas preventivas como:

Abrigarse e hidratarse adecuadamente

Evitar cambios bruscos de temperatura

Poner especial atención a grupos vulnerables, enfermos crónicos, niños y adultos mayores

Atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

