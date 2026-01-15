Pilotos mexicanos respaldan fin de operaciones con tripulación extranjera en México

GENERANDO AUDIO...

Pilotos mexicanos. Foto: Cuartoscuro

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) fijó postura sobre la operación de aeronaves con tripulación extranjera, al confirmar que este esquema de arrendamiento concluyó en la fecha indicada por la autoridad aeronáutica, y reconoció el cumplimiento de lo autorizado por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

CPAM respalda fin de operaciones con tripulación extranjera

En un posicionamiento emitido este 15 de enero de 2026, el CPAM destacó que la finalización de estas operaciones representa una señal positiva para el Estado de derecho y para la certidumbre institucional dentro del sector de la aviación mexicana.

El organismo señaló que, en esta ocasión, la AFAC respetó los términos establecidos en la autorización, lo que consideró un precedente relevante para el respeto a la normatividad vigente en el país.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por la apertura mostrada para escuchar a los profesionistas mexicanos.

De acuerdo con el CPAM, se iniciaron mesas de trabajo para armonizar el marco jurídico con lo establecido en el artículo 32 Constitucional, con el objetivo de eliminar interpretaciones discrecionales que permitan repetir esquemas similares en el futuro.

El organismo subrayó que estas acciones buscan brindar reglas claras y equitativas para todos los actores del sector aeronáutico.

La postura del Colegio es clara: los servicios amparados por concesiones mexicanas deben operar bajo plena jurisdicción del Estado mexicano y ser tripulados por pilotos mexicanos, con reglas claras, equitativas y sin excepciones.

Finalmente, el Colegio reiteró su disposición para colaborar de manera técnica e institucional con las autoridades, a fin de construir soluciones de fondo que fortalezcan la aviación nacional y eviten que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.