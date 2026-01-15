CURP biométrica 2026: así puedes sacar cita para tramitarla paso a paso

GENERANDO AUDIO...

CURP biométrica ya puede comenzar a tramitarse. Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica se ha convertido en uno de los trámites más solicitados en México para 2026, debido a su nuevo sistema de identificación con datos biométricos, como huellas, iris y fotografía.

En la Ciudad de México y otros estados, usuarios han reportado grandes filas y largos tiempos de espera, principalmente por no contar con cita previa. Por lo tanto, se recomienda agendar cita para asegurar la atención el día programado.

En Unotv.com te explicamos ¿cómo sacar tu cita?

¿Qué es la CURP biométrica y qué datos te solicitan?

A diferencia de la CURP tradicional, la CURP biométrica integra tecnología de alta seguridad para validar la identidad de cada persona. El trámite es presencial, ya que personal del Registro Nacional de Población (Renapo) o del Registro Civil debe capturar la información física del solicitante.

Durante el registro se solicitan los siguientes datos biométricos:

Las diez huellas dactilares de ambas manos

de ambas manos Escaneo del iris

Fotografía facial de alta resolución

de alta resolución Firma digital

Este proceso busca modernizar la identificación oficial en México y reducir riesgos de suplantación de identidad.

¿Cómo sacar la cita de la CURP biométrica?

El proceso es sencillo y se realiza en línea:

Ingresa al sitio oficial de la Renapo: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ Selecciona el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP” Elige fecha y horario disponible Captura tus datos personales Recibe la confirmación de la cita por correo electrónico Imprime el comprobante y preséntalo el día del trámite

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite, se solicitan tres documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

¿Es obligatorio tramitar la CURP biométrica?

Aunque la CURP es obligatoria para la mayoría de los trámites en México, la captura de datos biométricos no lo es.

Sin embargo, autoridades federales prevén que la CURP biométrica sea cada vez más solicitada para trámites gubernamentales, financieros y procesos de identificación con mayor nivel de seguridad.