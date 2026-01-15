Sheinbaum descarta “Ley Maduro” en reforma electoral; busca fortalecer democracia, afirma

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma electoral que presentará buscará fortalecer la democracia y reducir el costo de las elecciones, sin afectar la autonomía de los órganos electorales. Señaló que la propuesta mantendrá lo que ha funcionado del sistema actual.

Durante actividades públicas, Sheinbaum respondió a críticas que han calificado la iniciativa como una “Ley Maduro” y aseguró que su planteamiento no implica autoritarismo ni control del árbitro electoral.

Reducir gastos electorales, eje de la Reforma Electoral

Sheinbaum explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma es una reducción general de los gastos destinados a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

“Ya la calificaron, ya le pusieron Ley Maduro…”, dijo al referirse a los señalamientos contra su iniciativa.

Agregó que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos a nivel internacional, por lo que consideró necesario revisar el modelo de financiamiento.

“Una reducción de los gastos en general, a los partidos, al INE, a las Oples; las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así”, señaló.

Reforma Electoral sin afectar la autonomía del INE

La presidenta subrayó que la reforma no contempla quitar facultades ni autonomía a las instituciones electorales, particularmente al INE, y que su operación no se verá comprometida.

“Obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar…”, afirmó.

Indicó que la propuesta buscará construirse con consenso, al tratarse de reglas que impactan a todos los actores políticos.

Cambios en plurinominales y defensa de la democracia

Sheinbaum sostuvo que la reforma incluirá ajustes en la forma de elegir a los legisladores plurinominales, aunque insistió en que el objetivo no es concentrar poder ni debilitar contrapesos.

“Fortalece la democracia, nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo, nadie va a poder decir eso…”, aseguró.

La mandataria reiteró que la iniciativa será presentada formalmente una vez que se concluya su redacción y se definan los alcances finales del proyecto.

