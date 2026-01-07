GENERANDO AUDIO...

Posible nevada en estados del norte este miércoles 7 de enero. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 7 de enero, el frente frío 27 se fortalecerá sobre el noroeste del país ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Sonora, con posibles nevadas en sierras de Baja California. A su vez, se pronostica un descenso en las temperaturas y fuertes rachas de viento de 30 a 50 km/h en dicha región. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, originarán chubascos en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. También, una línea seca sobre Coahuila ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio nacional; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este miércoles 7 de enero?

Chubascos con puntuales fuentes (25 a 50 mm)

Baja California

Sonora

Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Michoacán

Chiapas

Quintana Roo

Posible caída de nueve o aguanieve

Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este miércoles 7 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h: Chihuahua y Durango

Chihuahua y Durango Viento de 50 a 70 km/h : Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas

: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1 a 2 metros de altura: Baja California y Baja California Sur

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.