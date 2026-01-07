¡Frío aumenta este miércoles 7 de enero! Posibles nevadas en el norte del país
Este miércoles 7 de enero, el frente frío 27 se fortalecerá sobre el noroeste del país ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Sonora, con posibles nevadas en sierras de Baja California. A su vez, se pronostica un descenso en las temperaturas y fuertes rachas de viento de 30 a 50 km/h en dicha región. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, originarán chubascos en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. También, una línea seca sobre Coahuila ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio nacional; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Dónde lloverá este miércoles 7 de enero?
Chubascos con puntuales fuentes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Michoacán
- Chiapas
- Quintana Roo
Posible caída de nueve o aguanieve
- Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este miércoles 7 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- 30 a 35 ° C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos
Vientos y oleaje:
- Viento de 70 a 90 km/h: Chihuahua y Durango
- Viento de 50 a 70 km/h: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1 a 2 metros de altura: Baja California y Baja California Sur
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.
