México envía crudo a Cuba y podría tensar la relación con EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La captura de Nicolás Maduro reconfiguró el mapa geopolítico y económico del petróleo en la región, con efectos directos en Cuba y en sus proveedores de energía. En este nuevo escenario, Estados Unidos administrará la producción y reservas venezolanas, lo que impacta a los países que históricamente han sido aliados comerciales de Venezuela.

Entre esos aliados destacan China y Rusia, además de Cuba, que ha recibido crudo y derivados venezolanos desde inicios de siglo. Sin embargo, los envíos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la isla han caído de forma notable en los últimos años, abriendo la puerta a un nuevo proveedor clave: México.

Envíos de petróleo a Cuba reconfiguran el mapa energético

Ante la baja en los despachos venezolanos, México ha ganado peso como abastecedor de crudo a Cuba. De acuerdo con Petro Intelligence, en 2023 y 2024 el país envió 10 millones de barriles de petróleo a la isla a través de la filial Gasolina Bienestar SA de CV, con un valor estimado de 15 mil 600 millones de pesos.

Especialistas señalan que en 2025 los cargamentos han disminuido hasta 80% respecto a 2024, aunque México ya habría superado a Venezuela como principal proveedor. Datos citados por Financial Times, con base en Kpler, indican que este año México envía 12 mil 284 barriles diarios, equivalentes al 44% de las importaciones totales de Cuba, frente a 9 mil 528 barriles diarios de Venezuela.

Datos clave del crudo venezolano a Cuba

La cooperación energética entre Venezuela y Cuba inició en 2000. En 2023 se alcanzó un récord de 56 mil barriles diarios, mientras que en 2024 el promedio bajó a 24 mil barriles diarios, con variaciones. En 2025, los envíos oscilaron entre 10 mil barriles diarios en enero y 52 mil en septiembre, según cifras de PDVSA.

Dudas comerciales y efectos en la relación México – EE. UU.

Persisten dudas sobre las condiciones comerciales de los envíos mexicanos: si el precio es de mercado o preferencial, y si existen créditos o plazos. Analistas advierten que un aumento de estos despachos aumentar presión a la relación con Estados Unidos, justo antes de la revisión del T-MEC en 2026.

No obstante, expertos aclaran que si los envíos continúan bajo un esquema humanitario y sin interacción con buques sancionados por el Departamento del Tesoro, México podría evitar riesgos legales con Washington.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.