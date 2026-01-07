GENERANDO AUDIO...

Bajaron los homicidios infantiles en 2025. Foto: Cuartoscuro

Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en los homicidios, la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México sigue siendo alarmante, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su Balance Anual 2025.

Durante 2025, en el país mil 991 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, lo que representa una disminución del 11.5% respecto al año anterior.

Sin embargo, organizaciones civiles alertan que los números siguen reflejando una crisis grave de violencia infantil.

Homicidios de niñas, niños y adolescentes en México

De acuerdo con REDIM, de los mil 991 homicidios registrados en 2025, 433 víctimas fueron mujeres y mil 558 hombres. Esto equivale a un promedio de seis homicidios diarios contra personas menores de edad.

“De estas mil 991 muertes, 433 fueron mujeres y mil 558 fueron varones, y si reconocemos el enorme logro (ligar con), no podemos alegrarnos por ser un país que seis homicidios diarios, se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes”. Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM

Feminicidios de niñas y adolescentes

En su balance anual, REDIM informó que entre 2015 y 2025 se registraron 884 feminicidios de niñas y adolescentes en México, una cifra que refleja la persistencia de la violencia de género desde edades tempranas.

Tan sólo en 2025, los casos de feminicidio pasaron de 73 a 58, lo que representa una disminución del 15%. Aun así, la organización advirtió que una niña o adolescente es víctima de feminicidio cada cinco días y medio.

“Ésta es otra de las entrecomillas, buenas noticias de 73 casos que hubo el año pasado a 58 en 2025, pero sostenemos nuestra preocupación y nuestra indignación por tener una muerta feminicida de niñas y de adolescentes, cada cinco días y medio.” Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM

Trata y reclutamiento forzado afectan a menores de edad

El informe también señala que durante 2025, 278 niñas, niños y adolescentes, de entre 0 y 17 años, fueron identificados como víctimas de trata de personas y reclutamiento forzado, una reducción del 22.8% en comparación con el año previo.

Del total de víctimas, 210 fueron mujeres y 68 hombres, lo que confirma que las niñas y adolescentes siguen siendo las más afectadas por estos delitos.

Reclutamiento forzado sigue sin tipificarse en México

Tania Ramírez lamentó que el reclutamiento forzado no esté tipificado como delito, lo que impide conocer su verdadera magnitud y limita la capacidad del Estado para prevenirlo y sancionarlo.

“Al no estar tipificado el reclutamiento forzado, no podemos saber si la magnitud en esta violación de derechos humanos, cuál es esta magnitud, posibles reducciones o incrementos mientras siga la trata, únicamente documentando los casos que tenemos habitualmente ubicados, como trata con fines de explotación sexual, posiblemente comercial no vamos a saber cómo está funcionando el reclutamiento”. Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM

Recordó que hace 15 años, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento forzado, una recomendación que hasta ahora no ha sido atendida.

