Frío, lluvias y chubascos se prevén para este martes 20 de enero

Se espera un ambiente muy frío, con heladas. FOTO: Cuartoscuro

La CDMX tendrá cielo medio nublado a nublado durante este martes 20 de enero, con ambiente frío por la mañana, durante la tarde, se prevé un ambiente templado, con lluvias aisladas

Habrá presencia de bancos de niebla y heladas en zonas serranas del Estado de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, así como lluvias y chubascos, algunas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en territorio mexiquense.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura, la reducción de visibilidad por niebla y las lluvias vespertinas.

Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en gran parte del Valle de México, con bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad en carreteras y zonas altas.

En las zonas serranas del Estado de México, se espera un ambiente muy frío, con heladas, especialmente en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el clima cambiará a templado, aunque se mantendrá la probabilidad de lluvias.

Lluvias y chubascos en el Estado de México y CDMX

Para el Estado de México, se pronostican lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, se esperan lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, principalmente durante la tarde y noche.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos en algunas zonas y afectar la movilidad.

Temperaturas y rachas de viento

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 20 y 22 grados.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados, con ambiente frío gran parte del día.

El viento será del norte y noreste, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 km/h.

Ante este panorama, se recomienda abrigarse por la mañana, manejar con precaución y mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

